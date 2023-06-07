Подъем воды в ряде районов Херсонской области продолжится до 10 суток

МЧС следит за ситуацией

Уровень воды в ряде районов Херсонской области после разрушения из-за украинских обстрелов Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) продолжит подниматься в течение трех-десяти суток. Об этом в среду, 7 июня, рассказал заместитель начальника регионального главка Министерства чрезвычайных ситуаций Артем Кузин.

При этом, отметил Кузин в эфире телеканала "Россия 24", уровень воды в Новокаховском округе к настоящему времени снизился на 31 см.

Ранее заместитель главы Херсонской области Татьяна Кузьмич заявила, что более 1,2 тысячи жителей прибрежных населенных пунктов региона эвакуировали с территорий, подтопленных в результате разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев сообщил, что продолжаются работы по спасению людей, которым в настоящий момент требуется эвакуация.

Временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что, по предварительным данным, от 22 до 40 тысяч человек, по предварительным данным, оказались в зоне бедствия после разрушения Каховской ГЭС.

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