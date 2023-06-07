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Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на заводе "Алмаз-Антея"

13:25
  • среда
  • 07 июня 2023

Работа идет с опережением графика

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа (ГОЗ) на одном из предприятий корпорации "Алмаз-Антей".

Об этом в среду, 7 июня, сообщили в Минобороны России. Министр проинспектировал цеха по производству современных зенитных управляемых ракет для комплексов противовоздушной обороны.

Шойгу отметил, что продукция корпорации "Алмаз-Антей" демонстрирует высокую эффективность в зоне специальной военной операции (СВО).

Генеральный директор предприятия отчитался министру о расширении производственных мощностей для обеспечения войск современными комплексами ПВО.

"Создание новых производственных мощностей позволит в два раза поднять возможности предприятия", - передает его слова Минобороны.

Глава концерна "Алмаз Антей" Ян Новиков доложил о существенном увеличении производства и работе с опережением графика. Комплексы противовоздушной обороны (С-300 "Фаворит", С-400 "Триумф", С-350 "Витязь" и другие) показывают высокую эффективность в уничтожении воздушных целей противника.

В ходе проверки Шойгу призвал сократить сроки ввода в эксплуатацию новых производственных мощностей.

В начале мая губернатор Нижегородской области Глеб Никитин доложил президенту России Владимиру Путину о выполнении гособоронзаказа, направленного на обеспечение нужд специальной военной операции.

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