ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Жертвой пожара на Ленинском проспекте стал ребенок

14:58
  • среда
  • 07 июня 2023

Огонь вспыхнул в квартире на 6 этаже

Девятилетний мальчик погиб в результате пожара в жилом доме на Ленинском проспекте в Москве, передает "ТВ Центр".

Огонь вспыхнул минувшей ночью в квартире на 6 этаже. Всего там проживало 8 человек: двое взрослых, остальные дети. Пострадавшим на месте была оказана медицинская помощь, четверых детей с ожогами различной степени тяжести госпитализировали.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Следствие рассматривает различные версии произошедшего, среди которых неисправность электропроводки. Для установления точной причины назначен ряд судебных экспертиз, в том числе пожарно-техническая.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Пожарные на месте возгорания в квартире
Пожарные на месте возгорания в квартире
Последствия пожара в квартире
Последствия пожара в квартире
Последствия пожара в квартире
Последствия пожара в квартире
Сотрудники полиции на месте происшествия
Сотрудники полиции на месте происшествия
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.