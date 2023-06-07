Жертвой пожара на Ленинском проспекте стал ребенок

Огонь вспыхнул в квартире на 6 этаже

Девятилетний мальчик погиб в результате пожара в жилом доме на Ленинском проспекте в Москве, передает "ТВ Центр".

Огонь вспыхнул минувшей ночью в квартире на 6 этаже. Всего там проживало 8 человек: двое взрослых, остальные дети. Пострадавшим на месте была оказана медицинская помощь, четверых детей с ожогами различной степени тяжести госпитализировали.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Следствие рассматривает различные версии произошедшего, среди которых неисправность электропроводки. Для установления точной причины назначен ряд судебных экспертиз, в том числе пожарно-техническая.

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