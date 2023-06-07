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Собянин открыл первый в стране Симуляционный центр обучения навыкам профессионального ухода

15:00
  • среда
  • 07 июня 2023

Пять тематических зон: движение, гигиена, забота, безопасность и уважение

Бабушка пытается открыть дверку своей классической стенки. и в это время ей на голову может упасть эта коробка. В роли бабушки - социальный работник, который пытается прочувствовать состояние пожилого человека. Именно с этого, считают в Симуляционном центре, должно начинаться обучение уходу за возрастными пациентами.
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"Это очень важный момент, потому что мы не всегда выражаем эмпатию пожилым людям, которые действительно страдают от своего состояния. Это физиологический процесс. И нужно это понять, относиться с сочувствием", - отмечает преподаватель Оксана Карепова.

Специальные костюмы дают возможность почувствовать скованность движений во всевозможных бытовых ситуациях.

Симуляционный центр для обучения профессиональному уходу в Южнопортовом районе - первый в своем роде не только в Москве, но и в стране. Здесь могут пройти тренинги и профессионалы, и родственники, которые самостоятельно ухаживают за своими близкими. Пять тематических зон: движение, гигиена, забота, безопасность и уважение. Тренировки на каждом шагу. Даже на улице.

В тренажерном зале - самые необходимое оборудование для подержания физического состояния. Это реалистичная модель пожилого человека. На ней тренируются максимально быстро надевать фиксаторы и крепления. Без опыта этот процесс занимает слишком много времени.

"Текстура кожи, биомеханика движений полностью соответствуют живому человеку. Эта модель используется для того, чтобы наши курсанты тренировались правилам перемещения и ухода за пациентом. Но в конкретном данном случае мы объединили эти две модели", - объяснил Алексей Кудряшов, заместитель директора центра реабилитации инвалидов.

На открытие центра сегодня приехал мэр города. В преддверии Дня социального работника Сергей Собянин поздравил сотрудников с профессиональным праздником: "Благодарность и низкий вам поклон то, что выбрали эту профессию - очень благородную. Сотни тысяч москвичей нуждаются в вашей помощи, в вашем уходе, вашем теплом отношения. Спасибо вам большое".

Пройти обучение в центре смогут не только московские соцработники. Слушателями могут стать все желающие. 

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр"

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