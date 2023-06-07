Собянин открыл первый в стране Симуляционный центр обучения навыкам профессионального ухода

Пять тематических зон: движение, гигиена, забота, безопасность и уважение

Бабушка пытается открыть дверку своей классической стенки. и в это время ей на голову может упасть эта коробка. В роли бабушки - социальный работник, который пытается прочувствовать состояние пожилого человека. Именно с этого, считают в Симуляционном центре, должно начинаться обучение уходу за возрастными пациентами.

"Это очень важный момент, потому что мы не всегда выражаем эмпатию пожилым людям, которые действительно страдают от своего состояния. Это физиологический процесс. И нужно это понять, относиться с сочувствием", - отмечает преподаватель Оксана Карепова.

Специальные костюмы дают возможность почувствовать скованность движений во всевозможных бытовых ситуациях.

Симуляционный центр для обучения профессиональному уходу в Южнопортовом районе - первый в своем роде не только в Москве, но и в стране. Здесь могут пройти тренинги и профессионалы, и родственники, которые самостоятельно ухаживают за своими близкими. Пять тематических зон: движение, гигиена, забота, безопасность и уважение. Тренировки на каждом шагу. Даже на улице.

В тренажерном зале - самые необходимое оборудование для подержания физического состояния. Это реалистичная модель пожилого человека. На ней тренируются максимально быстро надевать фиксаторы и крепления. Без опыта этот процесс занимает слишком много времени.

"Текстура кожи, биомеханика движений полностью соответствуют живому человеку. Эта модель используется для того, чтобы наши курсанты тренировались правилам перемещения и ухода за пациентом. Но в конкретном данном случае мы объединили эти две модели", - объяснил Алексей Кудряшов, заместитель директора центра реабилитации инвалидов.

На открытие центра сегодня приехал мэр города. В преддверии Дня социального работника Сергей Собянин поздравил сотрудников с профессиональным праздником: "Благодарность и низкий вам поклон то, что выбрали эту профессию - очень благородную. Сотни тысяч москвичей нуждаются в вашей помощи, в вашем уходе, вашем теплом отношения. Спасибо вам большое".

Пройти обучение в центре смогут не только московские соцработники. Слушателями могут стать все желающие.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр"

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