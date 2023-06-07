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В столице прошла показательная тренировка Московского авиационного центра

15:06
  • среда
  • 07 июня 2023

Перед экипажами стояло сразу несколько задач

В Москве прошла показательная тренировка Московского авиационного центра. В этом году ему исполнилось 20 лет, передает "ТВ Центр".

В арсенале - 11 разных вертолетов, которые могут использоваться как для экстренной эвакуации, так и для борьбы с огнем.

Сегодня перед экипажами стояло сразу несколько задач. Начали тренировку со спасения тонущего человека. Команде надо было подлететь к пострадавшему как можно ближе, спуститься к нему и поднять на лебедке. После спасатели приступили к тушению пожара с воздуха. Тут пригодилась уникальная система горизонтальной подачи воды.

"С помощью горизонтального ствола подается струя длиной до 40 метров. Так можно выполнять прицельное тушение пожара. Например, в окно здания. Система уникальна для тушения пожаров в высотках", - объяснил Вячеслав Ивлиев, заместитель директора по организации летной работы Московского авиацентра.

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Показательная тренировка Московского авиацентра
Показательная тренировка Московского авиацентра
Показательная тренировка Московского авиацентра
Показательная тренировка Московского авиацентра
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