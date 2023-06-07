Через "Шереметьево" пытались провезти крупную партию белорусских сигарет

Из России в Канаду и Великобританию почтой были отправлены три стола

Крупную партию белорусских сигарет пытались провезти контрабандисты через "Шереметьево", сообщает "ТВ Центр".

Из России в Канаду и Великобританию почтой были отправлены три стола. Вот только во время досмотра таможенники заметили, что столешницы состоят не из цельного дерева, а из подозрительных брусков. Решено было вскрыть одну из них - внутри оказался целый схрон табачной продукции.

В итоге в трех посылках таможенники обнаружили более 800 пачек сигарет. Решается вопрос о возбуждении административного дела.

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