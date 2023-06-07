В Музее русского импрессионизма открывается выставка в честь галеристки Надежды Добычиной

В начале XX века ее имя знали все, кто был причастен к культурной жизни России

Какой жизненный выбор может сделать сильная, красивая женщина, когда ее отец целыми днями шьет мешки, а ее саму тянет к прекрасному? Надежда Добычина в начале прошлого века стала одной из первых российских галеристок и создала вокруг себя невероятно мощное пространство. Особое художественное бюро, в котором публика увидела "Черный квадрат" Малевича , "Каменную бабу" Гончаровой и веселого синего человека. Замечательная работа Шагала - портрет его брата Давида.

"Это произошло в 1916 году. Тогда в рамках выставки современной живописи Надежда Добычина представила Витебскую серию этого художника, более 60 различных произведений", - объяснила Анна Скляревская, куратор выставки "Выбор Добычиной".

В Музее русского импрессионизма и отдают дань самой Надежде Добычиной, и восполняют белые пятна в истории русского искусства. Мало кто знал, что именно ее бюро целых 10 лет было главной площадкой художников-новаторов. Сомов, Бенуа, Фальк, Кустодиев - все они благодаря Добычиной нашли свою публику. А некоторых она буквально спасала. Один из портретов Надежда Евсеевна заказала Николаю Бенуа - в холодном и голодном 1924-м. Его еще никогда не выставляли. Владельцы, узнав о предстоящей выставке в честь галеристки, сами обратились в музей.

"Она многим открыла дорогу, она многих показывала впервые. Это было ценно для самих художников, безусловно. Для художника - счастье найти такую поддержку. Было это ценно и для публики", - указала Юлия Петрова, директор Музея русского импрессионизма.

Надежда Добычина опередила свое время. Она выступала и как галерист, и как куратор. Обладала тончайшим вкусом и фантастическим чутьем. Поддерживала авангардистов и мирискусников, собирала лучшую живопись и графику. У нее были грандиозные выставочные планы, нарушить которые могли лишь страшные события XX века - сначала грянула Первая мировая, затем - две революции. Добычина, чтобы попросту выжить, была вынуждена распродавать работы из личной коллекции.

Чудесный натюрморт Петрова-Водкина был продан ею в Казахстане, куда она уехала в эвакуацию во время Великой Отечественной. Здесь за каждой работой - своя история.

Многочисленные проекты Добычиной - и нашумевшие, и несбывшиеся - впервые собраны вместе. Это не просто выставка, а настоящий хит сезона.

Стараниями современных кураторов Музей русского импрессионизма отправляет посетителей в интереснейшее путешествие. В мир молодых талантливых людей - с их экзотическими путешествиями, яркими чувствами, спорами и бессонными ночами. Как они жили век назад? О чем спорили? Кого любили? Все ответы знала Надежда Добычина. И она обязательно расскажет. Главное - ее услышать.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

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