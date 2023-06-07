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В Музее русского импрессионизма открывается выставка в честь галеристки Надежды Добычиной

15:09
  • среда
  • 07 июня 2023

В начале XX века ее имя знали все, кто был причастен к культурной жизни России

Какой жизненный выбор может сделать сильная, красивая женщина, когда ее отец целыми днями шьет мешки, а ее саму тянет к прекрасному? Надежда Добычина в начале прошлого века стала одной из первых российских галеристок и создала вокруг себя невероятно мощное пространство. Особое художественное бюро, в котором публика увидела "Черный квадрат" Малевича , "Каменную бабу" Гончаровой и веселого синего человека. Замечательная работа Шагала - портрет его брата Давида.

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"Это произошло в 1916 году. Тогда в рамках выставки современной живописи Надежда Добычина представила Витебскую серию этого художника, более 60 различных произведений", - объяснила Анна Скляревская, куратор выставки "Выбор Добычиной".

В Музее русского импрессионизма и отдают дань самой Надежде Добычиной, и восполняют белые пятна в истории русского искусства. Мало кто знал, что именно ее бюро целых 10 лет было главной площадкой художников-новаторов. Сомов, Бенуа, Фальк, Кустодиев - все они благодаря Добычиной нашли свою публику. А некоторых она буквально спасала. Один из портретов Надежда Евсеевна заказала Николаю Бенуа - в холодном и голодном 1924-м. Его еще никогда не выставляли. Владельцы, узнав о предстоящей выставке в честь галеристки, сами обратились в музей.

"Она многим открыла дорогу, она многих показывала впервые. Это было ценно для самих художников, безусловно. Для художника - счастье найти такую поддержку. Было это ценно и для публики", - указала  Юлия Петрова, директор Музея русского импрессионизма.

Надежда Добычина опередила свое время. Она выступала и как галерист, и как куратор. Обладала тончайшим вкусом и фантастическим чутьем. Поддерживала авангардистов и мирискусников, собирала лучшую живопись и графику. У нее были грандиозные выставочные планы, нарушить которые могли лишь страшные события XX века - сначала грянула Первая мировая, затем - две революции. Добычина, чтобы попросту выжить, была вынуждена распродавать работы из личной коллекции.

Чудесный натюрморт Петрова-Водкина был продан ею в Казахстане, куда она уехала в эвакуацию во время Великой Отечественной. Здесь за каждой работой - своя история.

Многочисленные проекты Добычиной - и нашумевшие, и несбывшиеся - впервые собраны вместе. Это не просто выставка, а настоящий хит сезона.

Стараниями современных кураторов Музей русского импрессионизма отправляет посетителей в интереснейшее путешествие. В мир молодых талантливых людей - с их экзотическими путешествиями, яркими чувствами, спорами и бессонными ночами. Как они жили век назад? О чем спорили? Кого любили? Все ответы знала Надежда Добычина. И она обязательно расскажет. Главное - ее услышать. 

 Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

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Музей русского импрессионизма
Музей русского импрессионизма
Музей русского импрессионизма
Музей русского импрессионизма
Музей русского импрессионизма
Музей русского импрессионизма
Музей русского импрессионизма
Музей русского импрессионизма
Музей русского импрессионизма
Музей русского импрессионизма
Музей русского импрессионизма
Музей русского импрессионизма
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