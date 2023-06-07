Уникальную геометрию в форме подковы сохранят

Гаражу Мельникова на Новорязанской улице вернут исторический облик. Там после реставрации появится новое музейное подпространство, сообщает "ТВ Центр".

На огромной площади разместят музей, посвященный развитию московского транспорта. Но главным экспонатом все равно остается само здание, созданное гениальным Мельниковым.

Здание сейчас приводят в порядок. Уникальную геометрию гаража в форме подковы со всеми архитектурными особенностями сохранят. Однако приходится заменить конструкции и частично кладку, пострадавшие от времени. Используют уже современные материалы - более долговечные.

Как отметил главный археолог Москвы Леонид Кондрашев, многие элементы, без которых нельзя представить здание, нуждаются в реставрации.

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