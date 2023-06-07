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Обосновавшиеся в Москве пчелы пугают автомобилистов

15:15
  • среда
  • 07 июня 2023

Устраивают себе ульи поближе к машинам

Большие семьи пчел начали замечать в разных районах Москвы и области, сообщает "ТВ Центр".

Ульи они себе устраивают в основном поближе к автомобилям. Почему именно там - непонятно.

Один рой обнаружил москвич, когда утром подошел к своей машине в Люберцах. Нежданные гости обосновались не только на капоте, но и под ним. В такой ситуации завести машину владелец не рискнул. 

Недавно же пчелы облюбовали парковку у Большого театра. Автомобилисты долго не решались подойти к своим машинам.

В отличие от обывателей, специалисты не видят в нашествии пчел ничего особенного. Говорят: июнь - период роения. Семья уходит из одного дома и ищет другой. И пока не найдет, так и будет кочевать всем табором. 

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