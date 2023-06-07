Эвакуация продолжается: свежие данные о ситуации в Новой Каховке

Уровень воды постепенно снижается

В городе Алешки пик разлива воды ожидается в ближайшие часы. Но уже сейчас можно оценить масштабы бедствия. Частные домовладения затоплены по крыши. Люди спасаются на чердаках и просят помощи.

"Для мониторинга ситуации и эвакуации жителей работают оперативные группы главного управления МЧС России по Херсонской области и аэромобильная группировка главного управления МЧС России по республике Крым. В регионах местными властями подготовлены 40 пунктов временного размещения. На постоянной основе организовано оповещение населения о складывающейся обстановке", - сообщил Евгений Корюшкин, старший оперативный дежурный ГУ НЦУКС МЧС России.

По дворам и небольшим улицам люди передвигаются на лодках. Эвакуируются сами и спасают домашних животных. В безопасные районы жителей перевозят спасатели - магистральные дороги тоже стали непроходимы для обычного транспорта.

В Новой Каховке вода также достигла уровня второго этажа. Сильнее всего пострадал частный сектор. Эвакуированы 900 человек. Всем, кто хочет уехать, помогают собрать и перевезти самые необходимые вещи. Работает оперативный штаб.

Власти Новой Каховки сообщили, что после разрушения ГЭС в окрестностях города пропали без вести 7 человек. В последние часы уровень воды начал снижаться.

Помимо, собственно, воды, серьезную опасность представляют сопутствующие последствия теракта на Каховской ГЭС. Разрушение кладбищ и сельхозпостроек грозит ухудшением эпидемической обстановки. Кроме того, в Днепр попали сотни тонн нефтепродуктов.

Для предотвращения масштабной экологической катастрофы в регион направлены дополнительные силы МЧС и спецтехника. Ведомство совместно с Минобороны и Роспотребнадзором готовятся к очистке и дезинфекции территории. Работы начнутся, как только сойдет большая вода.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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