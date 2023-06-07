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Глава "Ростелекома" рассказал Путину об устранении цифрового неравенства

14:48
  • среда
  • 07 июня 2023

Президент обсудил с Михаилом Осеевским развитие цифровой инфраструктуры

Развитие цифровой инфраструктуры, а также расширение списка социально значимых услуг, доступных в электронном виде, обсудил сегодня Владимир Путин во время рабочей встречи с главой "Ростелекома" Михаилом Осеевским, передает "ТВ Центр".

Путин: "Михаил Эдуардович, "Ростелеком" - крупнейший оператор связи у нас, интегрированный провайдер цифровых решений, в общем, наша крупнейшая компания. Работой вашей компании охвачены практически все сегменты рынка, работаете по всей стране. Как оцениваете сегодняшнюю ситуацию, состояние компании? И что вы видите в качестве самых ближайших и перспективных целей, к достижению которых нужно стремиться?"

Осеевский: "Владимир Владимирович, в прошедшем году, несмотря на все сложности, санкционные ограничения, продолжили активно развиваться и по итогам года стали крупнейшим оператором телекоммуникационных и цифровых услуг в стране, увеличив как выручку, так и прибыль. Масштабный проект, на котором я хотел бы остановиться, это новая платформа социальной сферы - социальное казначейство. Предполагается, что после ее внедрения, а она охватит Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, медико-социологическую экспертизу, наши граждане будут получать социальные услуги дистанционно, безбумажно и проактивно".

Путин: "Здорово. Это реально людям поможет, облегчит их жизнь".

Осеевский также доложил президенту о реализации проекта "Устранение цифрового неравенства" - он предполагает цифровизацию небольших населенных пунктов. Кроме того, в планах компании к 2030 году обеспечить широкополосным доступом в интернет 97 процентов домохозяйств страны.

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