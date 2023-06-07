Во Владивостоке без горячей воды остались более 23 тысяч человек

Во время гидроиспытаний лопнула труба

Площадь Луговая - не центр Владивостока, но все же оживленная часть города. Сегодня она буквально утонула в кипятке. Часть дорог перекрыта. Люди оказались блокированы в домах. В результате прорыва магистральной теплотрассы затопило пожарную часть, киоск. Два автомобиля частично ушли под землю.

По словам местных жителей, подобные "горячие источники" здесь бьют регулярно. В месте прорыва расположена так называемая тепловая камера, которая якобы не имеет системы водоотведения. Кипяток заполняет улицы, подмывает фундаменты соседних домов. Вот и на этот раз сотрудники городской больницы вынуждены собирать воду и спасать аппаратуру.

Перекрыть воду удалось лишь спустя полчаса, сообщают очевидцы. В то же время 23 тысячи жителей Владивостока после аварии в кранах горячей воды не обнаружили. К месту аварии прибыли три бригады и семь единиц техники. Сколько времени потребуется, чтобы провести ремонт и восстановить снабжение, пока не сообщают.

"В данный момент стороны работают с юристами ДГК для компенсации ущерба. Все последствия данного прорыва будут устранены, восстановлены. Подобные случаи застрахованы в ресурсоснабжающих организациях", - заявил Матвей Ювченко, замначальника управления по вопросам ТЭК.

Все пострадавшие, уверяют в теплоснабжающей компании, в ближайшее время получат компенсации за нанесенный ущерб. Прокуратура же инициировала проверку качества содержания и эксплуатации теплосетей.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр"

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