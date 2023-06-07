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Во Владивостоке без горячей воды остались более 23 тысяч человек

14:49
  • среда
  • 07 июня 2023

Во время гидроиспытаний лопнула труба

Площадь Луговая - не центр Владивостока, но все же оживленная часть города. Сегодня она буквально утонула в кипятке. Часть дорог перекрыта. Люди оказались блокированы в домах. В результате прорыва магистральной теплотрассы затопило пожарную часть, киоск. Два автомобиля частично ушли под землю.
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По словам местных жителей, подобные "горячие источники" здесь бьют регулярно. В месте прорыва расположена так называемая тепловая камера, которая якобы не имеет системы водоотведения. Кипяток заполняет улицы, подмывает фундаменты соседних домов. Вот и на этот раз сотрудники городской больницы вынуждены собирать воду и спасать аппаратуру.

Перекрыть воду удалось лишь спустя полчаса, сообщают очевидцы. В то же время 23 тысячи жителей Владивостока после аварии в кранах горячей воды не обнаружили. К месту аварии прибыли три бригады и семь единиц техники. Сколько времени потребуется, чтобы провести ремонт и восстановить снабжение, пока не сообщают.

"В данный момент стороны работают с юристами ДГК для компенсации ущерба. Все последствия данного прорыва будут устранены, восстановлены. Подобные случаи застрахованы в ресурсоснабжающих организациях", - заявил Матвей Ювченко, замначальника управления по вопросам ТЭК.

Все пострадавшие, уверяют в теплоснабжающей компании, в ближайшее время получат компенсации за нанесенный ущерб. Прокуратура же инициировала проверку качества содержания и эксплуатации теплосетей. 

Анна Пешехонова, "ТВ Центр"

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Прорыв теплотрассы во Владивостоке
Прорыв теплотрассы во Владивостоке
Прорыв теплотрассы во Владивостоке
Прорыв теплотрассы во Владивостоке
Прорыв теплотрассы во Владивостоке
Прорыв теплотрассы во Владивостоке
Устранения прорыва теплотрассы во Владивостоке
Устранения прорыва теплотрассы во Владивостоке
Устранение подтопления
Устранение подтопления
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