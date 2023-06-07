ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сеул решил пересмотреть политику в отношении России

13:40
  • среда
  • 07 июня 2023

Южная Корея осуждает проведение специальной военной операции на Украине

Правительству Южной Кореи необходимо тщательно пересмотреть внешнюю политику в отношении России. Об этом говорится в опубликованной в среду, 7 июня, стратегии национальной безопасности администрации главы государства Юн Сок Ёля.

Сеул осуждает проведение специальной военной операции на Украине и подтверждает приверженность антироссийским санкциям.

Однако одновременно с этим Южная Корея стремится "прикладывать усилия по поддержанию стабильных отношений с Россией", отмечается в стратегии. Сеул продолжит дипломатические контакты по важным вопросам, в которых требуется сотрудничество Москвы.

Также Сеул пообещал работать над минимизацией вызванного санкциями ущерба южнокорейской экономике и компаниям, работающим в России, сообщает ТАСС.

Ранее власти Южной Кореи высказали недовольство появлением российских и китайских военных самолетов в зоне, которую Сеул считает своей — это зона опознавания противовоздушной обороны (KADIZ) Южной Кореи. В южнокорейском оборонном ведомстве назвали причиной своих претензий то, что российские и китайские самолеты вошли в зону KADIZ без предварительного уведомления. Однако Москва не признает зону KADIZ, в одностороннем порядке установленную Южной Кореей.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Флаги России и Южной Кореи
Флаги России и Южной Кореи
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.