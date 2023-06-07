Сеул решил пересмотреть политику в отношении России

Южная Корея осуждает проведение специальной военной операции на Украине

Правительству Южной Кореи необходимо тщательно пересмотреть внешнюю политику в отношении России. Об этом говорится в опубликованной в среду, 7 июня, стратегии национальной безопасности администрации главы государства Юн Сок Ёля.

Сеул осуждает проведение специальной военной операции на Украине и подтверждает приверженность антироссийским санкциям.

Однако одновременно с этим Южная Корея стремится "прикладывать усилия по поддержанию стабильных отношений с Россией", отмечается в стратегии. Сеул продолжит дипломатические контакты по важным вопросам, в которых требуется сотрудничество Москвы.

Также Сеул пообещал работать над минимизацией вызванного санкциями ущерба южнокорейской экономике и компаниям, работающим в России, сообщает ТАСС.

Ранее власти Южной Кореи высказали недовольство появлением российских и китайских военных самолетов в зоне, которую Сеул считает своей — это зона опознавания противовоздушной обороны (KADIZ) Южной Кореи. В южнокорейском оборонном ведомстве назвали причиной своих претензий то, что российские и китайские самолеты вошли в зону KADIZ без предварительного уведомления. Однако Москва не признает зону KADIZ, в одностороннем порядке установленную Южной Кореей.

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