Роспотребнадзор назвал стабильной ситуацию с безопасностью продуктов в России

Всемирный день безопасности пищевых продуктов отмечается 7 июня

В России в последние годы наблюдается стабильная ситуация с безопасностью пищевых продуктов. Об этом в среду, 7 июня, рассказала начальник управления санитарного благополучия населения Роспотребнадзора Ирина Шевкун.

По словам эксперта, в стране зафиксирован устойчивый тренд на улучшение безопасности пищевой продукции с точки зрения контаминации химическими веществами.

Шевкун уточнила, что ежегодно этот показатель не превышает 1%, сообщает АГН "Москва".

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, как обеспечить продовольственную безопасность страны. Он подчеркнул, что новые меры поддержки отечественных предприятий позволят устранить зависимость отечественной экономики от поставщиков из недружественных стран. Сегодня все, что требуется для продовольственной безопасности, должно по максимуму создаваться в России, отметил глава кабмина.

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