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Будущие контрактники рассказали о своем желании защищать Родину 

14:02
  • среда
  • 07 июня 2023

В Едином центре на улице Яблочкова в одном здании находятся все службы, участвующие в процедуре отбора

Будущие контрактники, пришедшие в единый столичный пункт отбора на военную службу по контракту, расположенный по адресу: ул. Яблочкова  д. 5, стр. 1, рассказали журналистам о причинах своего решения пойти на военную службу.
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Как отметили собеседники, невозможно оставаться в стороне от происходящего, когда нужно защищать Родину. Один из них заявил, что "любой мужчина не должен оставаться в стороне"

Другой мужчина пояснил, что "мы подписываем контракт, идем защищать нашу Родину в составе нашей бригады, в которой мы воевали уже полгода", поскольку "кто, если не мы".

В Едином центре на улице Яблочкова в одном здании находятся все службы, участвующие в процедуре отбора, а вся логистика желающих поступить на контракт организована по образцу многофункциональных центров, хорошо знакомых москвичам. Электронные очереди, комфортные залы ожидания, подготовленные и компетентные специалисты.

Сначала проводятся профессиональные собеседования группой инструкторов, которые специально готовятся к данной работе. Срок прохождения военной службы по контракту, будет определяться индивидуально, минимальный срок составляет 11 месяцев.

После собеседования и выяснения возможностей и намерений поступающего в Вооруженные силы наступает очередь врачей. Здесь работают все необходимые специалисты — при этом, поскольку центр подключен к Единой городской системе медицинской информации (ЕМИАС), врачи медкомиссии видят полный анамнез обследуемых. 

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал, что с начала 2023 года на службу в российскую армию, по данным Министерства обороны, поступило свыше 134 тысяч человек. Политик также назвал впечатляющими темпы наращивания оборонного производства в России за последний год, признав, что сам не ожидал подобных масштабов. В частности, с начала 2023 года одних лишь танков произведено более 600.

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Пункт отбора на контрактную службу
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