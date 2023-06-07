ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВСУ обстреляли Шебекино из РСЗО "Град"

14:16
  • среда
  • 07 июня 2023

Пострадавших нет

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Шебекино в Белгородской области из реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град".

Об этом в среду, 7 июня, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Более 40 снарядов попали на территорию промышленной зоны, началось возгорание. Еще 20 снарядов прилетели в другие части города.

По предварительным данным, пострадавших в результате обстрела нет.

Белгородская область с начала спецоперации регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности.

Более 850 прилетов снарядов зафиксировали за 1 июня в Шебекинском городском округе - это максимальное количество с начала обстрелов Белгородской области.

Ранее Москва предупредила киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Последствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.