ВСУ обстреляли Шебекино из РСЗО "Град"

Пострадавших нет

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Шебекино в Белгородской области из реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град".

Об этом в среду, 7 июня, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Более 40 снарядов попали на территорию промышленной зоны, началось возгорание. Еще 20 снарядов прилетели в другие части города.

По предварительным данным, пострадавших в результате обстрела нет.

Белгородская область с начала спецоперации регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности.

Более 850 прилетов снарядов зафиксировали за 1 июня в Шебекинском городском округе - это максимальное количество с начала обстрелов Белгородской области.

Ранее Москва предупредила киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине.

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