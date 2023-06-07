Панд из Московского зоопарка решили свести для продолжения рода

Жуи и Диндин прибыли в Москву из Китая в 2019 году

Панд Жуи и Диндин из Московского зоопарка планируется свести для продолжения рода в 2023 году. Об этом в среду, 7 июня, рассказала генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.

Она отметила, что в зоопарке уже ожидают специалистов из Китая, которые будут помогать сводить панд. Пока раскрывать подробности Акулова не стала, пообещав, что "как только нам подтвердят, мы всю информацию расскажем", сообщает РИА Новости.

Большая панда является национальным символом Китая. Она занесена в международную Красную книгу со статусом "исчезающий вид", животных осталось в мире не более двух тысяч. При этом размножение этих животных сопряжено с трудностями, поэтому каждая особь большой панды очень ценна.

В КНР есть понятие "дипломатия панд" — это практика отправки животных в другую страну в знак крепких двусторонних отношений и доверия.

Жуи и Диндин прибыли в Россию из провинции Сычуань в конце апреля 2019 года на 15 лет. Президент России Владимир Путин поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за передачу животных, подчеркнув, что "мы с большим уважением и благодарностью принимаем этот подарок". Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил Московский зоопарк с новыми обитателями и поблагодарил наших китайских друзей.

В апреле 2023 года панда Яя вернулась на родину в Китай из США, где прожила 20 лет. Волну возмущения в китайском обществе вызвало состояние животного: медведица сильно исхудала и облезла. Тревоги добавила и недавняя гибель в американском зоопарке соседа Яя — самца Лэлэ.

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