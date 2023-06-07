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Разведка России отвергла обвинения в гибридных атаках на Молдавию

14:36
  • среда
  • 07 июня 2023

Кишинев пытается оправдать собственную цензуру, указали в СВР

В Службе внешней разведки России (СВР) обратили внимание на утверждения молдавского президента Майи Санду о том, что "каждый день Кремль и преступные группировки совершают гибридные атаки, используя оружие пропаганды, чтобы посеять ненависть в Молдавии".
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В СВР заявили, что таким образом Санду — гражданка Румынии, недружественного России государства — члена НАТО — "стремится найти оправдание жесточайшей цензуре, которую молдавские власти насаждают в собственном информационном пространстве".

При этом "Кишинев предоставил карт-бланш русофобской идеологии", а среди сотрудников покорных властям средств массовой информации "на регулярной основе проводятся специальные семинары для разъяснения, как "правильно" освещать те или иные события", цитирует заявление российской разведки ТАСС.

Ранее глава ФСБ Александр Бортников предупреждал, что коллективный Запад взял курс на дестабилизацию обстановки в странах СНГ и Союзного государства путем резкого повышения конфликтного потенциала. Он подчеркнул, что Украина стала плацдармом для войны против России и ведения подрывной работы в Белоруссии. Запад пытается втянуть в конфликт Молдавию, призывает к силовому сценарию в Приднестровье и Гагаузии.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал в Молдавии "дрейф" в сторону поглощения со стороны Румынии, а также действия, направленные на сознательное урезание своего собственного суверенитета.

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