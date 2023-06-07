Киев устроил диверсию на аммиакопроводе "Тольятти — Одесса"

Пострадавших среди российских военнослужащих нет

Украинские диверсанты 5 июня подорвали в Харьковской области аммиакопровод "Тольятти — Одесса". Об этом в среду, 7 июня, рассказал официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Он уточнил, что подрыв произошел в районе населенного пункта Масютовка Харьковской области. Сейчас через поврежденные участки трубопровода осуществляется стравливание остатков аммиака с украинской территории.

Есть пострадавшие из числа мирных жителей, среди российских военных никто не пострадал, рассказал Конашенков.

Диверсию на аммиакопроводе уже прокомментировало российское Министерство иностранных дел. Там напомнили, что Киев был единственной стороной, не заинтересованной в возобновлении работы аммиакопровода, сообщает РИА Новости.

Восстановление работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса" является одной из пяти системных задач, решение которых требуется для сохранения зерновой сделки.

Заместитель украинского министра инфраструктуры Юрий Васьков заявил, что Киев требует гарантий того, что в случае начала работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса" Украина сможет и дальше реализовывать свои интересы в рамках зерновой сделки. Лишь в этом случае "наше политическое руководство будет решать, соответствует ли это нашим интересам или нет", подчеркнул чиновник.

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