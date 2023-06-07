ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МИД России: Киев направит "террористическое нутро" против своих создателей

15:15
  • среда
  • 07 июня 2023

Западным союзникам Украины следует помнить об этом

Придет время, когда киевский режим направит "террористическое нутро" против своих же создателей. Об этом в среду, 7 июня, заявила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.
Захарова объяснила, зачем Западу фейки о случившемся на Каховской ГЭС

Чиновница напомнила, что "так было со всеми экстремистскими, террористическими организациями". По словам Захаровой, "сначала Запад их с ложечки кормил, взращивал, потом уже откармливал, думая, что на убой, а потом оказывалось, что делал это все на убой себе, потому что в какой-то момент эти монстры начинали пожирать своих создателей".

Представитель МИД заявила, что если у кого-то имеются сомнения в том, что "киевский режим потом не обернет свое террористическое нутро против своих же создателей, они ошибаются, жестоко ошибаются", сообщает ТАСС.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что западные спонсоры загнали киевский режим в угол, из которого остался лишь один выход — "идти до конца, отправляя на погибель тысячи отмобилизованных". Политик напомнил, что "враг давно обещал великое контрнаступление", причем "вроде уже что-то начал", поскольку если киевский режим не удовлетворит ожидания западных хозяев, накачивающих Украину оружием, это "может стоить зеленскому и Co не только постов, но и самой жизни".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Здание МИД России
Здание МИД России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.