Западным союзникам Украины следует помнить об этом

Придет время, когда киевский режим направит "террористическое нутро" против своих же создателей. Об этом в среду, 7 июня, заявила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Чиновница напомнила, что "так было со всеми экстремистскими, террористическими организациями". По словам Захаровой, "сначала Запад их с ложечки кормил, взращивал, потом уже откармливал, думая, что на убой, а потом оказывалось, что делал это все на убой себе, потому что в какой-то момент эти монстры начинали пожирать своих создателей".

Представитель МИД заявила, что если у кого-то имеются сомнения в том, что "киевский режим потом не обернет свое террористическое нутро против своих же создателей, они ошибаются, жестоко ошибаются", сообщает ТАСС.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что западные спонсоры загнали киевский режим в угол, из которого остался лишь один выход — "идти до конца, отправляя на погибель тысячи отмобилизованных". Политик напомнил, что "враг давно обещал великое контрнаступление", причем "вроде уже что-то начал", поскольку если киевский режим не удовлетворит ожидания западных хозяев, накачивающих Украину оружием, это "может стоить зеленскому и Co не только постов, но и самой жизни".

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