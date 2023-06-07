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Хакеры попытались вклиниться в эфир российских радиостанций и ТРК "Мир"

15:18
  • среда
  • 07 июня 2023

Персонал станций отреагировал оперативно

Неизвестные хакеры попытались вклиниться в эфир нескольких российских радиостанций. В Краснодарском крае - в Сочи, Джубге и Темрюке – по радио прозвучало фейковое сообщение. Как сообщили в региональном оперштабе, поддельный сигнал был оперативно прерван, вещание радиостанций восстановлено в обычном режиме.

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Власти Ростовской области также сообщили о попытке несанкционированной подмены трансляции на одной из радиостанций Ростова-на-Дону. Отмечается, что ситуация длилась несколько секунд, технический персонал станции оперативно отреагировал и прекратил вмешательство.

О попытке взлома своих ресурсов сообщила и межгосударственная телерадиокомпания "Мир". Хакерская атака произошла во время подготовки к трансляции Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств СНГ. Атака была оперативно пресечена, передает ТАСС. Подчеркивается, что цель этих провокаций - запугивание жителей. Гражданам напоминают, что достоверно сообщать о возможных угрозах могут исключительно официальные ведомства, государственные органы власти.

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