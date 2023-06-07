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Патрушев обвинил США в ведении необъявленной войны против Москвы и Минска

15:37
  • среда
  • 07 июня 2023

Западные политики говорят об этом открыто, указал секретарь российского Совбеза

Соединенные Штаты ведут против России и Белоруссии необъявленную войну. Такое заявление сделал в среду, 7 июня, секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев во время встречи со своим белорусским коллегой Александром Вольфовичем.
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Встреча проводится в Минске в рамках проведения ежегодных консультаций аппаратов советов безопасности Белоруссии и России.

Патрушев указал, что о необъявленной войне США против России и Белоруссии уже открыто говорят западные политики.

Секретарь Совбеза России также подчеркнул, что подрыв плотины Каховской ГЭС — очередная спланированная террористическая атака киевского режима, спонсором которого является Запад и, прежде всего, Соединенные Штаты, сообщает ТАСС.

Вольфович также подтвердил, что развязанная Западом против Союзного государства России и Белоруссии гибридная война набирает обороты, сообщает БелТА.

Ранее глава ФСБ Александр Бортников предупреждал, что коллективный Запад взял курс на дестабилизацию обстановки в странах СНГ и Союзного государства путем резкого повышения конфликтного потенциала. Он подчеркнул, что Украина стала плацдармом для войны против России и ведения подрывной работы в Белоруссии. Запад, в числе прочего пытается втянуть в конфликт Молдавию, призывает к силовому сценарию в Приднестровье и Гагаузии, указал Бортников.

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Николай Патрушев
Николай Патрушев
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