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Число пострадавших от суррогатного сидра приблизилось к сотне

15:56
  • среда
  • 07 июня 2023

Медпомощь потребовалась уже 96 россиянам

Общее количество россиян, которые пострадали в результате употребления суррогатного алкогольного сидра, достигло 96 человек. Об этом в среду, 7 июня, рассказали в Министерстве здравоохранения России.
Число жертв отравления суррогатным сидром достигло 29

В ведомстве уточнили, что в числе пострадавших находятся пятеро несовершеннолетних и одна беременная женщина. 30 человек из отравившихся суррогатом скончались, сообщает РИА Новости.

О первых случаях отравления суррогатным алкоголем стало известно 5 июня, сообщения поступили из Ульяновска и Димитровграда. Пострадавшие употребляли алкогольный напиток "Мистер сидр", поставлявшийся индивидуальным предпринимателем из Самарской области. Затем о случаях отравления, в том числе с летальными исходами, сообщили в других регионах России. Возбуждено уголовное дело, предприниматель взят под стражу.

В Казахстане вслед за Россией решили принять меры предосторожности: власти страны предписали изъять из торгового оборота напиток "Мистер сидр", а граждан призвали к бдительности.

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