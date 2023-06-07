Есть все необходимое: как разместили эвакуированных из зоны затопления жителей

Эвакуированы уже почти полторы тысячи человек

В Херсонской области продолжается затопление населённых пунктов после теракта на Каховской ГЭС, который устроил киевский режим. Разрушение плотины нанесло серьёзный ущерб экологии, под водой сельхозполя вдоль Днепра. Есть риск обмеления Северо-Крымского канала. Из опасных районов уже эвакуировали порядка полутора тысяч человек.

Марина Михайленко из Новой Каховки. На руках – сын и мать, оба инвалиды. Их дом находится на второй улице от Днепра. Первый этаж затопило, эвакуировались на лодке.

"Это она только хлынула. Залит был Днепровский, и она пошла вот так вот, волнообразно. Когда мы эвакуировались, машина уже была по колеса. Скорая помощь по колеса была. Ее тянули, вытягивали. Вытянули. И мы полчаса в воде простояли, пока не зашли в эту машину", - говорит Марина.

Мирных жителей вывозят из зоны подтопления автобусами. Эвакуированы уже почти полторы тысячи человек.

В комнатах, подготовленных для жителей, вывезенных из зоны подтопления, есть кровати, чайник, холодильник, обеденная зона – все необходимое не только для кратковременного, но и долгосрочного проживания. Рядом всегда открытая кухня, на которой можно в любое время приготовить еду.

Кто-то, не дожидаясь подъема уровня воды, выезжает самостоятельно. В пунктах временного размещения готовы принять каждого.

— До дома не дошла вода совсем немножко. Все-таки страшно. Мы не верили, что будут такие обстрелы и все такое. Верили, что будет получше. Но начались обстрелы, поэтому выехали.

В результате обстрела ВСУ разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Поток неконтролируемо переливается через плотину. Несмотря на то, что в зоне подтопления оказались оба берега Херсонской области, Украина продолжает сброс воды на всем Днепровском каскаде, усиливая катастрофу. В России к этому готовились, поэтому провели масштабную эвакуацию жителей из опасных районов еще в прошлом году. Сейчас экстренные службы вывозят тех, кто остался.

"В регионах местными властями подготовлены 40 пунктов временного размещения. На постоянной основе организовано оповещение населения о складывающейся обстановке", - сообщил Евгений Корюшкин, старший оперативный дежурный ГУ НЦУКС МЧС России.

Самое знаменитое здание Новой Каховки, о котором даже спрашивали знатоков программы "Что где когда", уцелело. Так называемый местными жителями "дом без пап" находился далеко от реки. Сейчас уровень воды в городе постепенно падает.

Наиболее пострадавшие города — Алешки, Голая Пристань и соседние населенные пункты. Некоторые дома полностью ушли под воду. Люди в ожидании помощи спасаются на крышах. В регионе введен режим ЧС.

Для ликвидации последствий и оказания помощи населению в Херсонскую область направлена аэромобильная группировка МЧС. У спасателей есть специализированная техника и плавсредства. Также в район бедствия доставят электростанции, мотопомпы и тепловые пушки. Всем, кто хочет уехать, помогают собрать и перевезти самые необходимые вещи.

На днях в Херсонской области примут решение о компенсациях. Кроме того, жители 15-километровой зоны вдоль Днепра по-прежнему могут получить жилищный капитал и переехать в безопасный регион.

"Эти районы и так были отмечены 15-километровой зоной боевых действий. И каждый житель данных районов уже пользуется данной программой, получает сертификаты. Да, многие жители не хотели выезжать, все верили в то, что они в скором времени останутся в безопасном месте. Но, к сожалению, террористические выходки Украины привели к тому, что люди в эти дни оказались в тяжелой беде", - заявила Алла Бархатнова, министр труда и социальной политики Херсонской области.

Как только сойдет большая вода, начнется устранение экологических последствий. Поток прошел через кладбища и сельхозпостройки, в Днепр попали тонны нефтепродуктов. Экстренные службы проведут очистку и дезинфекцию территорий.

Никита Васильев, "ТВ Центр", Херсонская область.

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