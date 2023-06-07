Больше 200 иностранцев летели из Дели в Сан-Франциско, но оказались в Магадане

Их согрели и накормили

В Магадан накануне вечером против собственной воли приехали более 200 иностранцев. Граждане Индии, США и Канады направлялись из Дели в Сан-Франциско, но из-за поломки самолёта внезапно оказались в северном русском городе.

Вылетая накануне из Нью-Дели в Сан-Франциско, никто из 232 пассажиров приземляться в Магадане явно не планировал.

В российских реалиях неподготовленные к прохладному магаданскому лету туристы смотрятся весьма комично. На термометрах всего +12. Гражданам Индии хоть и выдали пледы поверх лёгких сари и футболок, но те лишний раз на улицу всё равно выходить не спешат. Погулять по городу - тоже не вариант. Для этого туристам необходимы визы. А вот с питанием проблем нет. Меню школьной столовой повара экстренно адаптировали под религиозные и пищевые предпочтения гостей. Все блюда - сплошь вегетарианские.

— В Индии, когда мы благодарим кого-то, мы говорим "намасте". И я благодарю всех, кто нами занимается. Нас покормили вовремя. Утром была гречка, нам понравилось. На обед суп и рис. А сейчас... я забыла название блюда, но выглядит очень аппетитно. Заварили чай! Мы в Индии обожаем чай!

232 пассажира и 11 членов экипажа рейса Air India временно размещены в школе рядом с аэропортом Магадана. Из них ни одного русскоговорящего. Впрочем, для гостеприимства языковой барьер, совсем не проблема.

"Наши современные гаджеты нам помогают общаться. Говорим на русском языке, они говорят на своём языке. Просто получается больше общаемся жестами, потому что с утра не было переводчиков и не было людей, которые могли помочь нам общаться", - рассказывает Светлана Смотрова, учитель музыки средней общеобразовательной школы №20.

Экстренную посадку в Магадане пришлось совершить из-за неполадки в правом двигателе Boeing 777. Поломку экипаж заметил ещё над Якутией, но там приземлиться не смогли. Борт отправили дальше.

Для региона этот незапланированный визит оказался весьма кстати: проверка на прочность для турбизнеса.

"Проблема, с которой, в общем-то, столкнулись по-серьезному, - это гостиничный фонд. Строительство гостиницы 4 звезды с видом на бухту Нагаева крайне необходимо. И для развития туризма, и для туристов, которые посещают всё больше и больше нашу территорию. Ну и в таких случаях, когда необходимо расселить пассажиров международного рейса в достаточно комфортных условиях, в которых и должны расселять пассажиров компании, если вдруг происходит какая-то задержка рейса", - говорит Сергей Носов, губернатор Магаданской области.

Местные специалисты самолёт уже обследовали и пришли к выводу: починить самостоятельно лайнер не представляется возможным. А из-за западных санкций, эксперты Boeing до России долететь не могут. Авиакомпания Air India приняла решение отправить за своими пассажирами резервный борт, в расписании он пока намечен на четверг.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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