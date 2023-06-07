Собянин наградил работников предприятий общественного питания Москвы

Ресторанный бизнес - важная часть экономики Москвы

Сегодня, в День московского ресторатора, в столичной мэрии чествовали сотрудников сферы общественного питания.

28 лучших специалистов получили знаки отличия, почетные звания и благодарности. Ресторанный бизнес - важная часть экономики Москвы. С 2010-го число предприятий выросло втрое! На сегодняшний день в столице работает почти 21 тысяча точек, в том числе крупные сети. Высокий уровень сервиса признан в том числе и во многих международных рейтингах. Мэр особо отметил, уютную атмосферу, которую создают в мегаполисе ресторан, летние веранды, кафе.

"Город создал за эти годы огромное количество общественных пространств, комфортных, безопасных, красивых, по которым гуляют каждый день миллионы москвичей, и некоторые заглядывают к вам, чтобы выпить чашку кофе или посидеть в ресторане. Это ваш профессиональный праздник. Я от имени москвичей хочу сказать огромное спасибо, поздравить с наградами. Спасибо, друзья", - сказал Сергей Собянин.

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