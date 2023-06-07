Эрдоган предложил Зеленскому создать комиссию по Каховской ГЭС

Участие в расследовании могут принять эксперты ООН

Президенты Турции и Украины Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский обсудили по телефону ситуацию на Каховской ГЭС. Турецкий лидер предложил создать международную комиссию для расследования взрыва, сообщили в канцелярии Эрдогана.

Президент Турции считает, что для решения проблемы можно также начать переговоры. По мнению Эрдогана, надо использовать ту же схему, которую применили в рамках черноморской зерновой инициативы – обсуждение проблемы между Москвой и Киевом при участии Анкары и экспертов ООН, передает РИА Новости.

Дамба Каховской ГЭС была взорвана в ночь на 6 июня. Киев пытается обвинить в подрыве Москву. В России же утверждают, что это теракт, организованный киевским режимом. В результате разрушения дамбы затоплены десятки населенных пунктов.

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