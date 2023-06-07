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Депутат ГД Выборный отметил высокий уровень организации пункта отбора контрактников

15:55
  • среда
  • 07 июня 2023

Он поговорил с добровольцами и отметил их высокую мотивацию

Зампред комитета  Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова. Он высоко оценил организацию работы пункта.

"Мы увидели, что добровольцы могут крайне оперативно пройти весь цикл мероприятий, который связан с поступлением на военную службу по контракту и оформить, подписать все требуемые документы здесь в одном месте, в одном центре. Тут расположены все необходимые службы, которые работают по принципу одного окна, как МФЦ, который так знаком москвичам и многим жителям нашего государства. Здесь работают люди с большим сердцем", - отметил Выборный.

Также он поговорил с добровольцами и отметил их высокую мотивацию.

"Поскольку у меня 20-летний стаж службы в вооруженных силах, я со многими пообщался, и когда они отвечают на мой вопрос, что их сподвигло, у меня комок в горле и слезы на глазах. Это любовь к родным и близким, к нашей Родине, желание защитить элементарные права быть русским, обеспечить безопасность (страны)", - рассказал Выборный.

Кроме того, депутат выступил перед врачами медицинской комиссии и поздравил их с предстоящим Днем медицинского работника.

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