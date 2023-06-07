Патрушев заявил об ответственности Вашингтона за подрыв Каховской ГЭС

Страны НАТО дали согласие на этот теракт

Подрыв Каховской ГЭС был произведен с согласия Вашингтона, Лондона и их партнеров по НАТО. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Патрушев напомнил о позиции США, которые, якобы, не могут назвать ответственных за подрыв электростанции. В то же время, по словам секретаря Совбеза, всем прекрасно известно, кто координирует действия Вооруженных сил Украины и украинского руководства.

Ответственность за разрушение Каховской ГЭС должны понести США, Великобритания и их партнеры по альянсу. Так как именно они направляют действия киевского режима, приводит слова Патрушева "Интерфакс".

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