Эрдоган обсудил с Путиным ситуацию вокруг Каховской ГЭС

Турецкий лидер предложил создать комиссию по расследованию теракта

Президенты России и Турции в среду поговорили по телефону. Об этом сообщила канцелярия Реджепа Эрдогана.

В ходе беседы турецкий лидер заявил о важности продолжения консультаций с ООН для устранения препятствий по экспорту российского зерна и удобрений в рамках "зерновой сделки". По словам Эрдогана, соглашение играет жизненно важную роль в предотвращении глобального продовольственного кризиса.

"Подчеркнув, что Турция намерена продолжать прилагать необходимые усилия для установления справедливого мира, президент Эрдоган сказал, что они готовы искренне оказать всю необходимую поддержку для прекращения вооруженных столкновений", - сообщили в администрации Эрдогана.

Также обсуждалась ситуация с разрушением плотины Каховской ГЭС. Эрдоган предложил создать международную комиссию по расследованию случившегося, пишет ТАСС.

Ранее сегодня президент Турции позвонил Владимиру Зеленскому. Как рассказали в Анкаре, стороны обсудили вопросы "зерновой сделки", а также ситуацию вокруг Каховской ГЭС.

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