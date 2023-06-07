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У Саакашвили обнаружилась шестимесячная дочка

16:46
  • среда
  • 07 июня 2023

О рождении наследницы экс-президента Грузии сообщил его брат

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили полгода назад стал отцом. Дочь ему родила депутат Верховной Рады Украины Елизавета Ясько, подтвердил журналистам брат политика Давид Саакашвили. Он добавил, что Михаил ребенка не видел.

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Ранее о рождении ребенка писала в соцсетях Ясько. Судя по ее записям, она очень переживала, что отца ребенка нет рядом. В то же время, в феврале этого года украинские СМИ сообщали, что Ясько окончательно прекратила отношения с Саакашвили - после того, как узнала, что все имущество грузинского экс-президента записано на мать.

Саакашвили приехал в Грузию в октябре 2021 года и был задержан грузинскими властями. Здоровье бывшего президента в тюрьме ухудшилось. Его отправили в клинику на лечение, но выпускать лечиться за границу отказываются. В феврале 2023 года Тбилисский суд отказал в отсрочке наказания и освобождении Саакашвили по состоянию здоровья, передает РИА Новости.

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