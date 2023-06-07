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Норвежский вертолет эвакуировал россиянина со льдов у Шпицбергена

17:12
  • среда
  • 07 июня 2023

Мужчине требовалась медицинская помощь

Вертолет санитарной авиации Норвегии эвакуировал участника российской экспедиции с ледостойкой платформы "Северный полюс". Платформа сейчас дрейфует в районе Шпицбергена.

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По данным норвежской телерадиокомпании NRK, гражданин России, находившийся на борту платформы, нуждался в экстренной медпомощи и эвакуации. Судно находится во льдах примерно на 86 градусе северной широты, сообщили в главном спасательном центре северной Норвегии.

Поздно вечером 6 июня вертолет забрал пациента с ледостойкой платформы и доставил в Лонгьир. Спасательная операция осложнялась тем, что расстояние до платформы было достаточно большим, и вертолету с пациентом требовалась дозаправка. Данных о состоянии россиянина пока нет, передает РИА Новости.

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