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Стратегическая авиация России и КНР провела патрулирование над Японским морем

17:56
  • среда
  • 07 июня 2023

Ракетоносцы и бомбардировщики шли под прикрытием истребителей

Воздушно-космические силы России и ВВС Народно-освободительной армии Китая провели совместное патрулирование. В полете над Японским и Восточно-Китайским морем, а также западной частью Тихого океана участвовали российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС и китайские стратегические бомбардировщики Хун-6К.

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Как сообщили в Минобороны России, совместный полет российских и китайских самолетов продолжался около 8 часов. Программа включала посадку и взлет российских самолетов с аэродрома в Китайской Народной Республике.

На всем маршруте совместного патрулирования полет прикрывали истребители Су-30СМ и Су-35С ВКС России и Цзянь-11Б ВВС Китая. В военном ведомстве подчеркнули, что самолеты обеих стран действовали строго в соответствии с международным правом и не нарушали воздушного пространства иностранных государств.

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