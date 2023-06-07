Путин назвал разрушение Каховской ГЭС варварской акцией Киева

Президент прокомментировал ситуацию вокруг ГЭС в разговоре с Эрдоганом

Варварская акция по разрушению Каховской ГЭС в Херсонской области, приведшая к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, - наглядный пример военных преступлений киевского режима. Об этом заявил Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Глава нашего государства констатировал, что Украина с подачи своих западных кураторов по-прежнему делает опасную ставку на эскалацию боевых действий, использует террористические методы, организует диверсии на российской территории.

Президенты России и Турции обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. Выражена обоюдная уверенность, что многоплановое и взаимовыгодное партнёрство в различных областях будет и далее динамично развиваться. В этом контексте отмечена приверженность последовательной реализации совместных проектов в сфере энергетики, торговли и туризма. Затронут и ряд международных тем, включая дальнейшую координацию в многосторонних организациях.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"