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Путин назвал разрушение Каховской ГЭС варварской акцией Киева

17:58
  • среда
  • 07 июня 2023

Президент прокомментировал ситуацию вокруг ГЭС в разговоре с Эрдоганом

Варварская акция по разрушению Каховской ГЭС в Херсонской области, приведшая к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, - наглядный пример военных преступлений киевского режима. Об этом заявил Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Глава нашего государства констатировал, что Украина с  подачи своих западных кураторов по-прежнему делает опасную ставку на эскалацию боевых действий, использует террористические методы, организует диверсии на российской территории.

Президенты России и Турции обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. Выражена обоюдная уверенность, что многоплановое и взаимовыгодное партнёрство в различных областях будет и далее динамично развиваться. В этом контексте отмечена приверженность последовательной реализации совместных проектов в сфере энергетики, торговли и туризма. Затронут и ряд международных тем, включая дальнейшую координацию в многосторонних организациях.

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