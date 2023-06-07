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Путин поговорил по телефону с президентом ЮАР

18:08
  • среда
  • 07 июня 2023

Обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества

Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафозой.

Лидеры обсудили развитие двустороннего стратегического партнерства. Одной из тем стала африканская инициатива по поиску путей урегулирования украинского конфликта. Условлено, что Владимир Путин примет в ближайшее время делегацию ряда глав государств Африки.

Собеседники также рассмотрели ход подготовки к запланированному на конец июля в Санкт-Петербурге второму саммиту Россия-Африка и предстоящему в августе в Йоханнесбурге саммиту БРИКС.
 

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Владимир Путин разговаривает по телефону
Владимир Путин разговаривает по телефону
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