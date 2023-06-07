Глава CNN покидает компанию из-за падения рейтингов

В корпорации массовое сокращение штатов

Корпорация Warner Bros, владеющая телеканалом CNN, сообщила об уходе Криса Лихта с поста главного исполнительного директора и председателя правления компании. Об этом сообщил после встречи с Лихтом глава Warner Bros Дэвид Заслав сотрудникам телеканала в среду.

По словам Заслава, CNN ведет "широкий поиск" кандидата на эту должность. Глава корпорации предупредил, что это может занять некоторое время.

51-летний Лихт возглавлял CNN c мая 2022 года. Ранее он работал на NBC и CBS. СМИТ в США пишут, что отставка Лихта последовала спустя несколько дней после публикации издания The Atlantic. В материале говорилось о рекордно низких рейтингах CNN и массовых сокращениях штата, передает "Интерфакс".

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