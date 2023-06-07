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Помилованную в Белоруссии россиянку Сапегу передали делегации Приморья

18:42
  • среда
  • 07 июня 2023

Указ о помиловании Лукашенко подписал накануне

Россиянка Софья Сапега поблагодарила президента Белоруссии Александра Лукашенко за предоставленный второй шанс. Белорусский лидер днем ранее подписал указ о помиловании гражданки России. Ее передали из исправительной колонии в Гомеле делегации Приморского края, возглавляемой губернатором Олегом Кожемяко.

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Приморский губернатор, встречая Сапегу, подчеркнул, что всегда есть возможность одуматься, осмотреться в жизни, сделать какие-то выводы. И теперь девушка сможет заниматься семьей, вложить нерастраченный потенциал в любимое дело, передает агентство БелТА.

Сапега была задержана в аэропорту Минска вместе со своим спутником, основателем оппозиционного белорусского телеграм-канала. Россиянку обвинили по семи статьям – в том числе о разжигании социальной розни, угрозах силовикам и преступлении против информационной безопасности.

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