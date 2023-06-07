Путин поручил главе МЧС помочь жителям в зоне затопления под Херсоном

Спасатели уже отправились в Херсонскую область

Оперативная группа центрального аппарата МЧС отправилась в Херсонскую область по указанию главы ведомства Александра Куренкова. Спасатели окажут помощь населению в зоне затопления.

Возглавил группу замминистра Анатолий Супруновский. Специалисты будут координировать работу по оказанию всесторонней помощи населению в зоне бедствия, приводит ТАСС сообщение пресс-службы МЧС.

Организовать работу по помощи людям и ликвидации последствий в зоне затопления в Херсонской области поручил главе МЧС президент России Владимир Путин. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, это последствия диверсии, организованной киевским режимом на Каховской ГЭС.

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