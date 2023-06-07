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86-летний Папа Римский перенес операцию под общим наркозом

19:44
  • среда
  • 07 июня 2023

Операция прошла без осложнений

Папа Римский Франциск перенес полостную операцию. Об этом сообщили в Ватикане.

Хирургическое вмешательство длилось три часа и проводилось под общим наркозом.

В пресс-службе Ватикана отметили, что операция прошла без осложнений. В больнице Папа Римский пробудет несколько дней.

Ранее сообщалось, что врачи приняли решение прооперировать понтифика из-за грыжи, которая образовалась у него после предыдущего вмешательства в июле 2021 года. Она вызывала у Франциска "рецидивирующие, болезненные и усиливающиеся" симптомы.

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