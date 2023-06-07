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Порошенко пообещал начать контрнаступление в ближайшие часы

20:13
  • среда
  • 07 июня 2023

Экс-президент уверен, что подорванная дамба ВСУ не помеха

Разрушение дамбы Каховской ГЭС – катастрофа для Украины. Это удар в сердце украинского народа, заявил экс-президент страны Петр Порошенко в интервью американскому телеканалу CNN.

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Порошенко рассказал корреспонденту телеканала, что сейчас на юг из Киева отправляется артиллерия. Орудия поступят в бригаду, которая как раз заканчивает подготовку к контрнаступлению.

По версии бывшего украинского президента, дамбу взорвали русские, чтобы помешать украинской атаке. Однако Порошенко убежден, что это вовсе не помеха для ВСУ, украинскую армию ничто не остановит.

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