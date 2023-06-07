Четыре тысячи жителей эвакуированы из подтопленных районов под Херсоном

В регионе готово около полусотни ПВР

Продолжается эвакуация жителей из охваченных наводнением районов Херсонской области. Как сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо, уже вывезено в безопасное место более 4 тысяч человек.

Как написал Сальдо в Telegram, жителей Херсонской области, пострадавших от наводнения, направляют в пункты временного размещения. На данный момент эвакуировано более 4 тысяч человек.

По словам врио губернатора Херсонской области, сейчас в регионе около полусотни пунктов временного размещения на 3 тысячи мест. В случае необходимости есть резерв еще на 5,5 тысячи человек. Кроме того, временно разместить эвакуированных граждан готовы Крым, Запорожская область и другие регионы.

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