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Четыре тысячи жителей эвакуированы из подтопленных районов под Херсоном

20:37
  • среда
  • 07 июня 2023

В регионе готово около полусотни ПВР

Продолжается эвакуация жителей из охваченных наводнением районов Херсонской области. Как сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо, уже вывезено в безопасное место более 4 тысяч человек.

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Как написал Сальдо в Telegram, жителей Херсонской области, пострадавших от наводнения, направляют в пункты временного размещения. На данный момент эвакуировано более 4 тысяч человек.

По словам врио губернатора Херсонской области, сейчас в регионе около полусотни пунктов временного размещения на 3 тысячи мест. В случае необходимости есть резерв еще на 5,5 тысячи человек. Кроме того, временно разместить эвакуированных граждан готовы Крым, Запорожская область и другие регионы.

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