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Москва пообещала ответ на "причудливые фантазии" США

21:01
  • среда
  • 07 июня 2023

Вашингтон ввел ограничения якобы за связь россиян с протестами в Молдавии

Введенные Вашингтоном санкции против семи россиян и одной компании – якобы причастных к дестабилизации обстановки в Молдавии – не останутся без ответа. В Москве отмечают причудливость фантазий тех, кто формулирует в американской администрации санкционную политику, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

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Захарова отмечает, что персональные рестрикции и запреты давно вышли за рамки разумного – и, тем не менее, становятся все более странными и труднообъяснимыми. Трудно понять, например, чем могла провиниться перед властями США керамическая мастерская в Калуге, изготавливающая глиняные и фарфоровые светильники.

США объявили о расширении санкций в отношении России 5 июня. В черный список включили семь физических лиц и одну компанию. В Минюсте США пояснили, что эти лица оказывали "злонамеренное влияние" по дестабилизации обстановки в Молдавии.

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