В отряде служат только добровольцы

В Минобороны России рассказали об очередном теракте в исполнении украинских диверсантов. Как заявили в ведомстве, вечером, 5 июня, в районе населенного пункта Масютовка Харьковской области радикалы совершили подрыв аммиакопровода "Тольятти-Одесса". Через поврежденные участки идет стравливание остатков химикатов с украинской территории. Тем временем, националисты, не в силах добиться успеха в ходе наступления, продолжают нести существенные потери.

Впереди Северск, чуть южнее - Артёмовск. Направление важное и в последние дни особенно неспокойное. Одним из первых встречаем бойца с антидроновым ружьем.

"Позавчера два дрона спустили. Если дроны прилетают, они корректируют, и, может, снаряд прилететь сюда. И мы предотвращаем это", - объясняет военнослужащий подразделения БАРС-12 с позывным "Химик".

Этот участок фронта удерживает подразделение БАРС-12. В нём служат только добровольцы. Большинство с боевым опытом, за плечами конфликты на Кавказе. Сразу бросается в глаза, как грамотно здесь выстроена линия обороны. Узкие и извилистые окопы спасают при артиллерийских обстрелах. Противник пытается атаковать, но наши бойцы держат удар.

"Обстановка постоянно стабильно напряженная. Постоянно диверсионные группы пытаются просочиться. Им наносится огневое поражение. В основном это, конечно, артиллерия. Если кто-то просачивается, добивают их уже здесь. Пока все попытки были пресечены на все 100 процентов", - говорит командир подразделения с позывным "Снег".

Ударами артиллерии остановлены атаки противника на стыке ДНР и Запорожской области. За сутки четыре раза ВСУ шли на штурм Времевского выступа. На кадрах с беспилотника видно скопление бронированных машин западного производства. Наши бойцы атаку сорвали, уничтожив бронегруппу. Несколько экипажей ВСУ пытались выехать из-под огня российских орудий, но попали на минное заграждение. В общей сложности в боях за Новодонецкое противник потерял десятки единиц натовской техники. Населенный пункт продолжают удерживать российские вооруженные силы. Противник в ответ попытался прорвать фронт в Артемовске.

"Вооруженные силы Украины, не добившись целей наступления и понеся существенные потери на Южно-Донецком направлении, предпринимали попытки прорвать оборону наших войск на Донецком направлении в районе города Артёмовск. В течение прошедших суток активными действиями "Южной" группировки войск успешно отражены восемь попыток наступления. Вклинения в нашу оборону не допущено", - сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

ВСУ утверждают, что заняли в районе Артемовска населенный пункт Берховка. Но видео, снятое там сегодня российскими журналистами, заявления Киева опровергают. В российском Министерстве обороны подтвердили, что Берховка под нашим контролем - её отстояли. Бойцы на позициях в своих силах уверены.

ВСУ сейчас бросают все ресурсы на то, чтобы прорвать линию фронта, проверяя на прочность разные направления. Ожесточённость боев возрастает.

"Мы не с Украиной боремся. Мы боремся с фашизмом, с национализмом, который они прививают. Мы даже здесь с вами находимся. На этой вот именно территории были фортификационные сооружение 41-42 года, когда здесь проходили бои. Мы прямо идем по стопам наших дедов. Чтобы их [нацистов] добить, в конце концов. И вернуть мир", - говорит командир подразделения БАРС-12.

А еще остановить террор, который проводит киевский режим. Минобороны России подтвердило подрыв украинскими диверсантам аммиакопровода "Тольятти-Одесса" в Харьковской области. Среди мирных жителей есть пострадавшие.

Пётр Вершинин. "ТВ Центр", ЛНР.

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