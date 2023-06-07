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Мишустин встретился с коллегами по ЕАЭС

22:31
  • среда
  • 07 июня 2023

Обсуждали сотрудничество в рамках Союза

Взаимодействие в Евразийском экономическом союзе развивается эффективно и особенно востребовано в нынешних условиях. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета, участники которого встретились в "Сириусе".

В ЕАЭС вместе с нашей страной входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия. Крупных совместных проектов со всеми республиками немало, и есть большой потенциал для новых - эти вопросы обсуждали в ходе двусторонних встреч, которые Михаил Мишустин провел со своими коллегами из Киргизии – Акылбеком Жапаровым, Белоруссии - Романом Головченко, а также Армении - Николом Пашиняном.

Также глава российского кабмина пообщался с премьер-министром Кубы, который впервые прибыл с официальным визитом в Россию. Куба в ЕАЭС входит в качестве наблюдателя.

"Сотрудничество в рамках Союза продолжает укрепляться. И наше объединение утверждается в качестве одного из самостоятельных, самодостаточных центров, формирующегося многополярного мира. Страны пятерки связывают традиции многолетней дружбы, мы уважаем интересы друг друга, вместе работаем по самым различным направлениям. Решаем значимые для наших граждан  вопросы, чтобы евразийское пространство было комфортным местом для жизни и ведения бизнеса", - заявил Мишустин.

И сегодня в "Сириусе" открылся 2-й молодежный форум СНГ и ЕАЭС. На мероприятие приехали участники из разных регионов страны и полторы сотни зарубежных гостей. Российский премьер отметил, что от молодежи для комфортного развития содружества важна обратная связь. Кроме того, он рассказал о создании сетевого Евразийского университета. К нему на сегодняшний день присоединилось 15 вузов. Выпускники таких учебных заведений в дальнейшем могут найти работу в любой из стран-членов Содружества.
 

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