Российские войска отбили восемь атак ВСУ на южном направлении

Противник понес большие потери

Восемь атак предприняли ВСУ за сутки в направлении оборонительных позиций "Южной" группировки войск. Украинские диверсионные и штурмовые группы были усилены танками и боевыми машинами пехоты, сообщили в пресс-центре группировки "Юг".

Огнем артиллерии и противотанковых средств противник был остановлен. Боевикам ВСУ с большими потерями пришлось отступить.

Тем временем российская авиация нанесла удары по опорным пунктам ВСУ в районе Веселого, Белогоровки, Красного, Богдановки и Авдеевки. Артиллерийские расчеты соединений Южного военного округа уничтожили самоходное орудие и два 120-миллиметровых миномета противника в районе Северска, танк в районе Раздоловки, две боевые машины пехоты и танк в районе населенного пункта Дружба, а также три гаубицы.

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