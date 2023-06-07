Вашингтон решил финансировать Украину и после повышения потолка госдолга

С позицией Белого дома согласны не все

Вашингтон не намерен отказываться от дополнительных ассигнований на оказание помощи Киеву, в том числе военной. Договоренности о повышении потолка госдолга США и сокращении расходной части федерального бюджета на это не влияют, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

По словам представителя администрации Байдена, бюджетная договоренность не исключает дополнительного экстренного финансирования - будь то для Украины или в связи с разгулом стихии. Президент США полностью в этом уверен, утверждает Жан-Пьер.

Между тем далеко не все согласны с позицией администрации. В частности, занимающий третий по значимости пост в государственной иерархии страны спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти заявил, что не намерен пропускать дополнительные запросы на выделение из бюджета финансирования для Украины. Республиканец предупредил, что ассигнования на нужды Киеву придется вычитать из утвержденного бюджета Пентагона, передает ТАСС.

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