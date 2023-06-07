Зеленский признал отсутствие доказательств причастности Москвы к ЧП на Каховской ГЭС

По его версии, Киев еще год назад предсказывал катастрофу

Доказательств причастности Москвы к подрыву дамбы Каховской ГЭС у Киева нет. Президент Украины Владимир Зеленский признал это в интервью немецкому изданию Bild.

По словам Зеленского, сейчас доказательств быть не может. Но он уверен, что подтверждения появятся, когда украинские войска будут на месте происшествия. Зеленский считает, что к процессу должны быть подключены международные эксперты.

Украинский лидер отметил, что еще год назад Киев "указывал, что располагает информацией о том, что что-то должно произойти". По словам Зеленского, разрушение Каховской ГЭС произошло только из-за России и людей, которые сейчас контролируют этот регион, передает ТАСС.

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