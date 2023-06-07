ВС России сорвали попытку ВСУ проломить оборону в ДНР

Противник использовал большое количество техники

ВСУ предприняли попытку проломить оборону российских войск в ДНР. Противник использовал большое количество бронетехники, сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

По словам Пушилина, которые приводит РИА Новости, российские подразделения были готовы к такому развитию событий. Атака успешно отражена. В то же время, из-за новой техники, которую поставил Киеву Запад, продвижение российских войск усложнилось, есть потери.

Тем не менее, подчеркнул врио главы ДНР, потери России несопоставимы с потерями противника. Украинский режим, вооруженные формирования Украины, пытаясь проломить российскую линию обороны, потеряли огромное количество бойцов и техники.

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