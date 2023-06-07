ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин поговорил с наследным принцем Саудовской Аравии

22:35
  • среда
  • 07 июня 2023

Говорили о сотрудничестве двух стран

Владимир Путин в среду вечером провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.

Как сообщили в Кремле, стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества двух стран, в частности, наращивание торгово-экономических связей, реализацию совместных проектов в сфере инвестиций, транспортной логистики и энергетики.

Также затронута тема обеспечения стабильности на мировом рынке энергоносителей.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин и Мухаммед бен Сальман аль Сауд
Владимир Путин и Мухаммед бен Сальман аль Сауд
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.