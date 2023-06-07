Путин поговорил с наследным принцем Саудовской Аравии

Говорили о сотрудничестве двух стран

Владимир Путин в среду вечером провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.

Как сообщили в Кремле, стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества двух стран, в частности, наращивание торгово-экономических связей, реализацию совместных проектов в сфере инвестиций, транспортной логистики и энергетики.

Также затронута тема обеспечения стабильности на мировом рынке энергоносителей.

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