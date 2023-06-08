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Председатель МГД Шапошников: ни одна социальная программа в Москве не пострадала

07:33
  • четверг
  • 08 июня 2023

Социальные выплаты не только не были урезаны, но еще и увеличились

С какими экономическими и социальными показателями подходит к предстоящим выборам столица? Успешно ли город справляется с трудностями, возникшими из-за давления санкций? И что будет сделано для обеспечения достигнутых в Москве высоких стандартов прозрачности выборов?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"Могу ответственно заявить, что ни одна социальная программа в этом году не пострадала, не была урезана, не была сокращена. Мы продолжаем лучшие традиции Москвы. Бюджет города остается социальной направленности более, чем на 50%. Все социальные выплаты увеличены на 10% и более. В том числе увеличена доплата к пенсии - так называемая московская доплата", - рассказал председатель МГД.

Полный комментарий Алексея ШАпошникова смотрите в видео

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